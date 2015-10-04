СМИ: Еврокомиссия и Турция разработали план действий для борьбы с наплывом беженцев

Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на источники в Еврокомиссии и правительстве Германии, передает ZN.ua.

По информации издания, согласно плану, Турция должна будет лучше защищать свои границы с Грецией, которую пересекают тысячи мигрантов.

План также предусматривает совместное патрулирование турецкой и греческой береговой охраной восточной части Эгейского моря и отправку обратно всех беженцев.

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В Турции при частичном финансировании ЕС будут созданы шесть новых лагерей для беженцев, которые смогут вместить до двух миллионов человек.

В свою очередь, страны ЕС обязуются взять на себя часть беженцев и до полумиллиона человек могут быть переселены в Европу без необходимости для беженцев отправляться в опасное путешествие через Средиземное море.

Издание отмечает, что Еврокомиссия и представители согласились на этот план на прошлой неделе и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также договаривался с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

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Президент Турции Тайип Эрдоган должен встретиться с Юнкером в понедельник.

Ранее УНИАН сообщал, что с начала года в Европу по Средиземному морю прибыли 533 тыс. 591 мигрант и беженец. С 17 сентября число беженцев увеличилось в Европе почти на 60 тысяч человек. 2887 человек погибли в море при попытке добраться до Старого Света.