У берегов Испании удалось спасти более 150 мигрантов

Шесть лодок, на борту которых в общей сложности находилось около 150 иммигрантов, обнаружены недалеко от берегов Испании, сообщают РИА Новости.

Отмечается, что в ближайшее время они будут доставлены в андалусские порты Альмерия и Мотриль (провинция Гранада).

"Три лодки обнаружило спасательное судно Salvamar Algenib. На одной из них, которая находилась в 16 милях от Пунта де ла Полакра, были 19 алжирцев — все мужчины. Вторая лодка, с 27 иммигрантами на борту, в том числе несовершеннолетними, обнаружена в 12 милях к западу от Меса Рольдан. 25 выходцев из стран Магриба были найдены в 15 милях к северо-западу от Гарручи (провинция Альмерия). Всех их собирались отправить в порт Альмерия, когда поступил сигнал о еще одном судне, обнаруженном в 13 милях к востоку от Кабо де Гата", - говорится в сообщении.

Еще одно спасательное судно Guardamar Polimnia заметило в море Альборан (самое западное море в составе Средиземного моря, расположено непосредственно перед Гибралтарским проливом) судно, на борту которого находились 57 выходцев из стран, расположенных к югу от Сахары, — в том числе маленький ребенок.

Затем спасательное судно Guardamar Polimnia отправилось к еще одной лодке, замеченной с воздуха к северо-западу от марокканского города Эль-Хосейма. На ее борту находятся 28 иммигрантов.

Согласно данным Международной организации по миграции (МОМ), всего с начала года в Европу прибыло около 500 тысяч мигрантов. Беженцы из Северной Африки и стран Ближнего Востока пытаются добраться до Европы через Средиземное море при помощи контрабандистов, которые организуют нелегальные перевозки людей. В ходе таких "трансферов" значительная часть мигрантов гибнет, не достигнув берега. По данным ООН, более 3,9 тысячи мигрантов и беженцев погибли или пропали без вести с начала нынешнего года в Средиземном море, пытаясь добраться до Европы.