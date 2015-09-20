У берегов Турции паром протаранил лодку с мигрантами, минимум 13 погибших

По меньшей мере 13 мигрантов, пытавшихся добраться до Греции, утонули после столкновения их надувной лодки с паромом у берегов Турции, сообщает ВВС.

По информации турецких СМИ, лодка с мигрантами направлялась из турецкого порта Чанаккале в сторону Лесбоса. Один из выживших мигрантов по имени Хасин сказал в интервью греческому агентству новостей ANA, что их лодка столкнулась с другим судном.

"Было темно, мы заметили судно, надвигавшееся на нас. Мы пытались обратить их внимание, размахивали фонариками и мобильными телефонами, но они нас не увидели", - рассказывает он.

Пассажиры лодки оказались в воде среди ночи. "Мы потеряли детей. Мы их не могли найти в темноте", - добавляет Хасин.

Это уже второй инцидент с лодкой, перевозившей мигрантов, за воскресенье.

Греческая береговая охрана ранее сообщала, что занимается поисками 26 мигрантов, пропавших в море к востоку от острова Лесбос, после того как судно, перевозившее их, затонуло.

Представитель береговой охраны Греции сказал, что мигранты были обнаружены в воде к юго-востоку от Лесбоса в три часа утра по местному времени. Были спасены 22 человека, в том числе три женщины и один ребенок. По словам мигрантов, на борту было 48 человек.

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Отмечается, что мигранты заплатили турецкому контрабандисту тысячу евро каждый за то, чтобы тот доставил их в Грецию.