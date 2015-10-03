В России утверждают, что сирийские боевики отступают

Российская авиация в Сирии совершила более 60 самолетовылетов для поражения более 50 объектов инфраструктуры террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Андрея Картаполова.

"Удары наносились круглосуточно с авиабазы "Хмеймим" на всю глубину территории Сирии. За трое суток нам удалось подорвать материально-техническую базу террористов и существенно снизить их боевой потенциал", - говорится в заявлении.

По его словам, "разведка фиксирует, что боевики покидают контролируемые ими районы".

"В их рядах началась паника и дезертирство. Около 600 наемников оставили свои позиции и пытаются выбраться в Европу", - сказал генерал.

Также Андрей Картаполов заявил, что российская авиагруппа в Сирии будет наращивать удары по террористам, Минобороны РФ готово к взаимодействию со всеми заинтересованными странами.

"Удары нашей авиации мы будем не только продолжать, но и наращивать их интенсивность", - сказал он.

Он отметил, что целями ударов российской авиации являются, прежде всего, "пункты управления, склады с боеприпасами и взрывчаткой, узлы связи, мини-заводы по производству оружия террористов-смертников и лагеря подготовки боевиков".

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