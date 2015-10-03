Минобороны РФ обнародовало видео третьего дня бомбардировки Сирии

Министерство обороны России опубликовало новую видеозапись военной операции в Сирии. В ведомстве рассказали, что 2 октября российские штурмовики разбомбили крупный цех боевиков по производству взрывчатки, пишет «Дождь».

В описании к видео, опубликованному на официальном канале Минобороны на Youtube, говорится, что российские штурмовики Су-25 полностью разрушили крупный цех боевиков, где производились фугасы и самодельные взрывные устройства. Цех был замаскирован под завод газовых баллонов.

Авиаудары наносили в районе Маарет-эн-Нууман в провинции Идлиб. Кроме того, в Минобороны сообщили об уничтожении располагавшейся рядом с цехом базы вооружений и военной техники боевиков. В результате, по данным ведомства, сгорело более десяти единиц техники, в том числе боевые машины пехоты.

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Утром 30 сентября Совет Федерации одобрил обращение президента России Владимира Путина с просьбой использовать российские Военно-воздушные силы в Сирии для борьбы с боевиками «Исламского государства». Вскоре после этого российская авиация нанесла первые удары на территории Сирии.