BBC: Коалиция против "Исламского государства" призывает Россию прекратить авиаудары в Сирии

Россия, согласно показаниям очевидцев, в пятницу нанесла новые авиаудары на территории Сирии, заявив, что их мишенью являются позиции боевиков ИГ, сообщает BBC Украина.

Главный российский официальный представитель заявил, что авиаудары могут длиться три-четыре месяца.

Алексей Пушков, председатель комитета по иностранным делам российского парламента, сказал, что США только делали вид, что бомбят позиции ИГ, и пообещал, что российская кампания будет намного эффективнее.

Российские ВВС начали кампанию авиаударов на территории Сирии в среду.

Согласно информации сирийских военных источников, начиная с вечера четверга, Россия осуществила всего 18 бомбардировок, в частности в Алеппо, Хаме и Идлибе - провинциях, где джихадистов ИГ почти нет.

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В Алеппо в российской бомбардировке были уничтожены коммуникационные установки Свободной сирийской армии - группировки, которая воюет против Башара Асада и получает от США поставки.

Российское министерство обороны заявило, что в четверг атаковали опорный пункт ИГ в городе Эр-Ракка. По словам базирующейся в Великобритании Сирийской обсерватории прав человека, у Эр-Ракка в результате российских авиаударов был поражен тренировочный лагерь исламистов, в результате чего убито 12 боевиков.

Авиаудары в Сирии стали первой со времени окончания холодной войны военной операцией России за пределами бывшего СССР.

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Сирийская оппозиция и некоторые западные страны высказывали предположение, что до сих пор костяк российских авиаударов пришелся на группировку сирийской оппозиции к президенту Башару Асаду, а не на боевиков ИГ.