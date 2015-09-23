Словакия обещает обжаловать в суде квоты по распределению мигрантов

По словам премьера, Словакия намерена подать иск в cуд Евросоюза, расположенный в Люксембурге, передает Би-би-си. Роберт Фицо отметил, что его страна не может согласиться с системой квот в целом. По его словам, она иррациональна и бессмысленна.

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Как сообщал УНИАН, 22 сентября система квот была утверждена министрами внутренних дел стран ЕС. Она подразумевает переселение 120 тыс. мигрантов по всем странам ЕС в соответствии с квотами для каждого государства. Помимо Словакии против этой системы проголосовали Чехия, Румыния и Венгрия.

После голосования Роберт Фицо отказался признавать квоты на распределение мигрантов, называя действия Евросоюза "диктатом". Между тем, Польша, также выступавшая против квот, согласилась принять у себя почти 7 тыс. мигрантов. Вслед за этим, власти Чехии заявили, что не будут обжаловать решение о введении системы квот в суде.

По оценке ООН, в этом году число мигрантов в страны Европы уже превысило 300 тыс. человек.