Порошенко 29 сентября выступит на общих дебатах в рамках 70-й сессии Генассамблеи ООН

Как сообщает пресс-служба постоянного Представительства Украины при ООН, сегодня, 15 сентября, начнется торжественное открытие юбилейной, семидесятой сессии Генассамблеи ООН.

"Нынешняя сессия станет знаковой и важной для организации. Впереди - много важных глобальных форумов и дискуссий по актуальным вопросам повестки дня мировой политики, среди которых - международная безопасность, борьба с терроризмом, преодоление негативных климатических изменений, реформа Совета безопасности, анализ состояния соблюдения прав человека в мире и много других вопросов, представляющих особый интерес и важность для международного сообщества", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем отмечается, что "на общих дебатах высокого уровня наше государство будет представлять делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко, который выступит с речью в зале Генассамблеи 29 сентября и проведет ряд двух - и многосторонних встреч во время своего пребывания в Нью-Йорке".

Президент Украины будет представлять государство на наиболее важных и знаковых мероприятиях открытия 70-й сессии Генассамблеи ООН с участием мировых лидеров.

В то же время в представительстве отметили, что украинская делегация в ООН готова к плодотворной и результативной работе во время нынешней сессии, которая имеет целью подтвердить приверженность нашего государства принципам соблюдения Устава ООН, продвижению утверждения мира и безопасности в мире, а также укреплению международного права.

Ключевым элементом работы отечественной делегации в ООН этого года станет знаменательное событие - выборы Украины в состав непостоянных членов Совета безопасности на период 2016-2017 годов, которые состоятся в октябре этого года.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября в Нью-Йорке стартует 70-я Генеральная Ассамблея ООН.

Делегаты из 193 стран соберутся на фоне насущных мировых проблем – международного терроризма, войны с так называемым "Исламским государством", незаконной аннексии Крыма, российской агрессии на Востоке Украины, проблем изменения климата и многочисленных нарушений прав человека.