Сирия начала использовать против исламистов высокоточное оружие

Сирийская армия начала использовать новое российское вооружение и нанесла мощные авиаудары по позициям исламистов, сообщает ТСН.ua.

Целями воздушных рейдов были укрепления боевиков возле городов Пальмира, где погибли по крайней мере 26 человек, и Идлиб, где жертв было минимум 17.

Источники в правительственных силах сообщают, что новое высокоточное вооружение из России получили и сухопутные войска, и авиация.

Усиление активности России в Сирии заставило министра обороны США Эштона Картера впервые за год поговорить по телефону с Сергеем Шойгу. Американские военные сообщают, что на авиабазе возле города Латакия появились по меньшей мере четыре российских истребителя, предназначенных для ведения воздушного боя.

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Накануне сообщалось, что министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем допускает возможность обращения руководства страны к Москве с просьбой ввести войска.

В ответ в Кремле прокомментировали возможность военной операции в Сирии. Россияне заверили, что готовы рассмотреть запрос сирийских властей о вооруженной помощи в борьбе с "ИГИЛ", в случае, если такой запрос поступит.