СМИ: в Сирию движутся российские военные корабли

Об этом сообщили представители Пентагона телеканалу NBC. Телекомпания сообщила, что намерения российской стороны пока неясны, передает русская служба "Голоса Америки".

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Ранее Москва направляла в Сирию гуманитарную помощь, но другой американский чиновник сообщил, что анализ ситуации наводит на мысль, что Москва создает место для прибытия эскадрильи, предположительно для того, чтобы помочь режиму президента Башара Асада воздушными ударами.

Связанные с "Аль-Кайдой" мятежники недавно захватили ряд городов в ходе четырехлетней гражданской войны, в которой погибли не менее 250 тыс. человек.

Россия не раскрывает масштабы своего военного присутствия в Сирии, отмечает NBC. США полагают, что число военнослужащих на местах не превышает 100 человек, но при этом создаются мобильные жилые комплексы и передвижная диспетчерская вышка в аэропорту в районе города Латакии.

В то же время советник израильского министра обороны Амос Гилад, выступая на конференции по безопасности в Израиле, сообщил: "Нас проинформировали, что русские вступают в стадию активного вмешательства".

Официальной реакции Сирии на эти сообщения пока не поступало, указывает телекомпания.