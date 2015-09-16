Могерини призвала лидеров ЕС со всей ответственностью подойти к защите беженцев

Об этом она заявила в интервью газете Liberation, передает ТАСС.

"Если мы действительно хотим урегулировать данный кризис, необходимо, чтобы представители Европейского союза приняли для этого все надлежащие ответственные решения в сфере внутренней политики. В частности, согласившись на распределение ответственности в том, что касается приема беженцев и обязательного рассмотрения запросов на предоставление убежища. Именно это и предлагает Европейская комиссия", - сказала Могерини.

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Она подчеркнула, что "только если страны ЕС докажут, что они достойны доверия и уважения при осуществлении своей внутренней политики, то тогда они смогут пользоваться доверием и в сфере внешней политики". "Лишь подобный путь позволит нам проводить эффективные действия в регионе, из которого поступают беженцы", - отметила верховный представитель.

Говоря о путях урегулирования сирийского кризиса, Могерини отвергла возможность того, что для этого будет достаточно военной операции. "Нет, одного военного пути недостаточно. Безусловно, необходима военная поддержка действий против "Исламского государства", которые предпринимает международная коалиция в Ираке - но в целом этого недостаточно. Тем более учитывая, что в Сирии кроме всего прочего идет и гражданская война, прекратить которую внешняя военная акция не в состоянии", - сказала Могерини.

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"Решение должно быть политическим и дипломатическим. Необходимо определить общую "площадку", с опорой на которую различные стороны (за исключением, разумеется, "Исламского государства"), могли бы вести диалог и прийти к согласию относительно новой системы управления Сирией. Только это может положить конец этой сложной гражданской войне и позволит эффективно вести борьбу против джихадистской организации", - подчеркнула верховный представитель ЕС.