У берегов Малайзии 43 человека погибли в результате крушения судна с мигрантами

Об этом заявил замруководителя полиции округа Хилир Перак (штат Перак) Шухайли Мохд Заин, сообщает ТАСС.

Он подтвердил, что за прошедшие сутки не удалось спасти ни одного из находившихся на судне. Таким образом, отметил полицейский, общее число выживших составило 20 человек.

Читайте такжеАвстрия и Германия согласились пропустить беженцев на свою территорию

Ранее представители правоохранительных органов рассказали, что затонувшая около побережья западного штата Селангор лодка была рассчитана на перевозку 10-15 пассажиров, однако в момент катастрофы в ней находились около 80 человек.

Известно, что судно шло под флагом Индонезии, однако власти до сих пор не могут точно уточнить, куда именно оно следовало. Предположительно, на его борту находились индонезийские мигранты.