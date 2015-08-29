Президент Турции предоставил места во временном правительстве националистам и сторонникам курдов

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Эрдоган утвердил новый кабмин после того, как Партия справедливости и развития (ПСР) не смогла достичь соглашения о создании коалиции с Партией националистического движения (ПНД).

Националист Тугрул Тюркеш займет в кабинете пост вице-премьера. Представители прокурдских сил Али Хайдар Конджа и Муслюм Доган займут места министра по делам ЕС и министра по развитию, соответственно.

Этот состав правительства будет функционировать до досрочных выборов в парламент 1 ноября.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент Турции Тайип Эрдоган одобрил представленный премьер-министром страны Ахметом Давутоглу в пятницу состав временного правительства.

Как сообщалось, премьер-министр Турции и лидер "Партии справедливости и развития" (AKP) Ахмет Давутоглу вернул мандат на формирование нового правительства после того, как переговоры о формировании коалиции с двумя партиями провалились.

Нынешняя правящая в Турции "Партия справедливости и развития" стремилась создать коалицию с националистической партией после того, как в июне впервые с 2002 года потеряла парламентское большинство, а вместе с ним и возможность в одиночку сформировать правительство.