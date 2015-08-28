Французская полиция уничтожила один из крупнейших лагерей цыган

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что полицейские под проливным дождем демонтировали огромное количество самодельных укрытий, в которых жили сотни людей. Лагерь располагался в городе Ла-Курнев, в результате около 50 людей остались без жилья.

Выселение продолжалось 2 часа. Из-за антисанитарии суд распорядился ликвидировать лагерь. Однако к эвакуации никто всерьез не готовился.

По данным представителя местной префектуры, около 60 беременных женщин, детей и инвалидов получили жилье, остальных цыган распределили по приютам для бездомных.

Лагерь цыган появился в городе в 2009 году. По официальным данным, в нем жили 200 человек, но число может доходить до 300, поскольку многие цыгане путешествуют за пределами лагеря.

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Ранее на этой неделе власти Австрии обнаружили в грузовике на границе с Венгрией тела по меньшей мере 20 мигрантов.

Представители Сербии и Македонии заявили на саммите в Вене, что Евросоюз обязан разработать план действий в связи с беспрецедентным наплывом мигрантов в Европу.

Только за прошлый месяц границы ЕС пересекло рекордное число нелегальных мигрантов – 107500 человек. В среду сербская полиция насчитала на границе более 3 тысяч человек.

Ранее УНИАН сообщал, что накануне спасатели извлекли из воды около 3 тысяч мигрантов, в основном из стран Африки и Ближнего Востока, в ходе операции у берегов Ливии.