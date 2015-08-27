В Австрии тела 50 мигрантов обнаружены в грузовике

Как сообщает Reuters со ссылкой на австрийскую газету Krone, автомобиль был припаркован на обочине шоссе, связывающего города Парндорф и Нойзидль-ам-Зе (федеральная земля Бургенланд), передает Lenta.ru. Издание отмечает, что причиной смерти беженцев, вероятнее всего, стала нехватка кислорода, также отмечается, что некоторые тела уже начали разлагаться.

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Министр внутренних дел страны Йоханна Микл-Ляйтнер подтвердила информацию о произошедшем, однако заявила, что не располагает точными данными о числе погибших. В ходе пресс-конференции в Айзенштадте она отметила, что это черный день для Австрии.

Мигранты из стран Африки и Ближнего Востока, поток которых в Европу усилился в последние месяцы, пытаются пересечь границу с Австрией в грузовиках. Помощь им в этом оказывают контрабандисты. Йоханна Микл-Ляйтнер подчеркнула, что "те, кто по-прежнему считает, что эти контрабандисты добрые люди, сильно заблуждаются". В связи с этим она отметила, что этот инцидент еще раз показал необходимость принять меры по защите мигрантов и борьбе с контрабандой людей.

Krone отмечает, что только утром 27 августа на территорию Австрии прибыли 3 грузовика (откуда именно не уточняется). В одном из них находились 34 мигранта, в том числе около десяти малолетних детей. К тому моменту, когда автомобиль прибыл к месту назначения, все они также чуть не задохнулись.

Кроме этого, как сообщает Би-би-си, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что ключевые положения политики Евросоюза по приему мигрантов не работают. Сегодня в Австрии открывается саммит, посвященный координации мер по приему большого числа мигрантов, прибывающих в страны ЕС через государства восточной Европы.