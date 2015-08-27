В Австрии тела 50 мигрантов обнаружены в грузовике

16:44, 27 августа 2015
Мир
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На востоке Австрии в грузовике обнаружены тела мигрантов. Число погибших составляет от 20 до 50 человек. 

REUTERS

Как сообщает Reuters со ссылкой на австрийскую газету Krone, автомобиль был припаркован на обочине шоссе, связывающего города Парндорф и Нойзидль-ам-Зе (федеральная земля Бургенланд), передает Lenta.ru. Издание отмечает, что причиной смерти беженцев, вероятнее всего, стала нехватка кислорода, также отмечается, что некоторые тела уже начали разлагаться.

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Министр внутренних дел страны Йоханна Микл-Ляйтнер подтвердила информацию о произошедшем, однако заявила, что не располагает точными данными о числе погибших. В ходе пресс-конференции в Айзенштадте она отметила, что это черный день для Австрии.

Мигранты из стран Африки и Ближнего Востока, поток которых в Европу усилился в последние месяцы, пытаются пересечь границу с Австрией в грузовиках. Помощь им в этом оказывают контрабандисты. Йоханна Микл-Ляйтнер подчеркнула, что "те, кто по-прежнему считает, что эти контрабандисты добрые люди, сильно заблуждаются". В связи с этим она отметила, что этот инцидент еще раз показал необходимость принять меры по защите мигрантов и борьбе с контрабандой людей.

Krone отмечает, что только утром 27 августа на территорию Австрии прибыли 3 грузовика (откуда именно не уточняется). В одном из них находились 34 мигранта, в том числе около десяти малолетних детей. К тому моменту, когда автомобиль прибыл к месту назначения, все они также чуть не задохнулись.

Кроме этого, как сообщает Би-би-си, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что ключевые положения политики Евросоюза по приему мигрантов не работают. Сегодня в Австрии открывается саммит, посвященный координации мер по приему большого числа мигрантов, прибывающих в страны ЕС через государства восточной Европы.

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