Убийца американских журналистов объяснил мотивы своего поступка
Вестер Ли Фланаган, застреливший в прямом эфире корреспондента и оператора канала WDBJ7 в штате Вирджиния, после нападения направил сообщение по факсу в ABC News, в котором объяснил свой поступок.
В сообщении говорится, что он был возмущен расовой дискриминацией, существующей в США, передает Русская служба Би-Би-Си.
По словам Фланагана, он сталкивался с дискриминацией сразу по нескольким признакам - из-за того, что он был чернокожим и геем.
Фланаган - бывший сотрудник телекомпании WDBJ7, не так давно уволенный с работы, также сообщил, что подвергался притеснениям на работе.
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Как сообщалось, Фланаган пытался покончить с собой в своей машине после полицейской погони. Мужчина выжил после выстрела и был доставлен в больницу для оказания помощи, однако спасти его не удалось.
24-летняя репортер Элисон Паркер и 27-летний оператор Адам Уард были убиты в ходе интервью в городе Монета.