Убийца американских журналистов умер в больнице

В полиции подтвердили, что Фланаган пытался покончить с собой при задержании. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, где он вскоре умер, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Как сообщалось, 24-летняя репортер Элисон Паркер и 27-летний оператор Адам Уард были убиты во время интервью в городе Монета. Женщина, у которой во время нападения брали интервью, Вики Гарднер, была ранена в спину. Ей была сделана срочная операция, и сейчас ее жизнь вне опасности.

Фланаган - бывший сотрудник телекомпании, не так давно уволенный с работы, - разместил в социальной сети "Твиттер" сделанную им видеозапись убийства, однако сейчас его аккаунт заблокирован.