В России предложили перерабатывать санкционные продукты в электричество

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на "Известия".

"Любую органику можно переработать в электричество. Я получал электричество на переработке остатков сена и соломы, на переработке навоза от коров. Если использовать навоз от 1,5 тыс. коров, добавлять к нему еще остатки сена, соломы, можно получить столько электричества, что достаточно будет для освещения коровника и для работы доильного оборудования", - заявил экс-мэр в интервью газете.

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Юрий Лужков в настоящее время занимается сельским хозяйством в Калининградской области. Он уверен, что эффективная переработка органического сырья экономит расходы на электроэнергию и приносит пользу сельскому хозяйству. Бывший мэр Москвы вспомнил, что в Белгородской области есть установка, перерабатывающая мясные отходы в биогаз.

Как сообщал УНИАН, 29 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об уничтожении ввозимых на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго. После этого правительство РФ утвердило правила уничтожения санкционных продуктов. Указ Путина начал действовать с 6 августа.