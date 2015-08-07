Россельхознадзор не нашел "следов мародерства" на месте захоронения сыра

Об этом сообщает ТАСС.

"Закопанные на полигоне под Белгородом тонны санкционного сыра смешаны с мусором и непригодны для использования в пищу", - сообщил представитель пресс-службы Россельхознадзора по Белгородской области Светлана Запорожченко.

Она также рассказала, что в пятницу представители ведомства побывали на полигоне и не обнаружили там "следов мародерства".

"Во-первых, полигон твердых бытовых отходов - предприятие режимное. "Гостей" туда пускают только в сопровождении сотрудников. Во-вторых, даже если хоть небольшой кусочек сыра устоял под 45-тонным катком, он уже просто смешан с грязью на территории, где утилизируют весь городской мусор", - уточнила она.

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Как сообщал УНИАН, 7 августа 2014 года Россия ввела запрет на поставки ряда товаров из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии.

31 июля текущего года правительство России утвердило процедуру уничтожения незаконно ввезенных в страну санкционных продуктов.

Согласно документу, уничтожение "проводится любым доступным способом с соблюдением обязательных требований, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды".