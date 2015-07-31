Литва отреагировала на вето РФ в Совбезе ООН: оно доказывает, что Кремлю есть что скрывать

Об этом она заявила журналистам, сообщает Delfi.

"Я считаю это очень чётким сигналом, что Россия пытается избежать расследования, и это доказывает, что этой стране есть что скрывать", - заявила в пятницу журналистам Грибаускайте,

Как сообщал УНИАН, Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала по расследованию катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» «Боинг-777» рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.

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После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил «Боинг».

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса ”Бук”.

Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.

Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия выступала против этого предложения.