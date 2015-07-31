Литва отреагировала на вето РФ в Совбезе ООН: оно доказывает, что Кремлю есть что скрывать
Президент Литвы Даля Грибаускайте уверена, что применение Россией вето на заседании Совета безопасности ООН по созданию международного криминального суда по расследованию катастрофы пассажирского самолёта Малайзийских авиалиний MH17 доказывает, что РФ есть что скрывать.
Об этом она заявила журналистам, сообщает Delfi.
"Я считаю это очень чётким сигналом, что Россия пытается избежать расследования, и это доказывает, что этой стране есть что скрывать", - заявила в пятницу журналистам Грибаускайте,
Как сообщал УНИАН, Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала по расследованию катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» «Боинг-777» рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.
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После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил «Боинг».
Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса ”Бук”.
Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.
Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.
Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.