Заседание Совбеза ООН по созданию трибунала для расследования катастрофы МН17 (видео)
В Нью-Йорке проходит заседание CБ ООН, на котором поднимут вопрос создания международного трибунала по расследованию причин катастрофы Boeing-777 на Донбассе в июле 2014 года.
Ожидается, что состоится голосование за проект резолюции.
Ранее Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина обратились в Совбез ООН с просьбой создать международный трибунал для привлечения к ответственности виновных в катастрофе рейса МН17.
Однако представители России уже неоднократно заявляли, что будут ветировать решение.
Как сообщал УНИАН, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук".
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Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.
Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.