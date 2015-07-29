Заседание Совбеза ООН по созданию трибунала для расследования катастрофы МН17 (видео)

Ожидается, что состоится голосование за проект резолюции.

Ранее Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина обратились в Совбез ООН с просьбой создать международный трибунал для привлечения к ответственности виновных в катастрофе рейса МН17.

Однако представители России уже неоднократно заявляли, что будут ветировать решение.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

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Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.