Климкин отправился в Нью-Йорк продвигать трибунал по катастрофе МН17

Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

"По поручению Порошенко отправляемся в Нью-Йорк. С коллегами и друзьями из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов продвигать резолюцию по MH17", - написал Климкин.

Как сообщалось, ожидается, что 29 июля на голосование в Совете безопасности ООН будет вынесен проект резолюции о создании трибунала для расследования катастрофы малайзийского Boeing 777.

Перед этим, 28 июля, планируется встреча министров иностранных дел Нидерландов, Малайзии, Украины, Австралии и Бельгии, которые продолжают совместно работать над текстом документа.

Читайте такжеАвстралия заявила о намерении обойти вето России в Совбезе ООН по "Боингу"Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса ”Бук”.

Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажиры были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в зоне, которая контролируется боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.

Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия выступала против этого предложения.