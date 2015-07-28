Климкин отправился в Нью-Йорк продвигать трибунал по катастрофе МН17
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по поручению президента Петра Порошенко отбывает в США для продвижения резолюции о создании трибунала для преследования виновных в катастрофе рейса МН17.
Об этом глава МИД сообщил в Twitter.
"По поручению Порошенко отправляемся в Нью-Йорк. С коллегами и друзьями из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов продвигать резолюцию по MH17", - написал Климкин.
Как сообщалось, ожидается, что 29 июля на голосование в Совете безопасности ООН будет вынесен проект резолюции о создании трибунала для расследования катастрофы малайзийского Boeing 777.
Перед этим, 28 июля, планируется встреча министров иностранных дел Нидерландов, Малайзии, Украины, Австралии и Бельгии, которые продолжают совместно работать над текстом документа.
Читайте такжеАвстралия заявила о намерении обойти вето России в Совбезе ООН по "Боингу"Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса ”Бук”.
Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажиры были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.
Самолет упал в зоне, которая контролируется боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.
Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.
Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.
Россия выступала против этого предложения.