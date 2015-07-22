В Турции заблокировали Twitter и запретили показ видео и фото теракта

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Сообщается, что запретили публикацию визуальных материалов, связанных с террористической атакой. Кроме того, суд заблокировал доступ в интернете к изображениям с места теракта.

Также по решению суда Twitter должен удалить 107 единиц контента, связанных с терактом. 50 были быстро удалены, однако 57 остались, из-за чего сервис был заблокирован.

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В свою очередь один из чиновников Турции отметил, что Twitter уже удалил запрещенный контент, поэтому в ближайшее время его разблокируют.

Ранее СМИ Турции опубликовали видео момента взрыва в культурном центре в городе Суруч.

Как сообщал УНИАН, в результате террористической атаки в городе Суруч провинции Шанлыурфа погибли 32 человека, около 100 получили ранения.