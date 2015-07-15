Экс-министр финансов Греции собирается выступить в парламенте

13:01, 15 июля 2015
Мир
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Варуфакис обратится к греческому парламенту касательно проекта закона о предварительном соглашении правительства с кредиторами.

REUTERS

Об этом сообщает греческое издание Gazetta.gr.

Бывший глава Министерства финансов и депутат от партии СИРИЗА Янис Варуфакис сегодня заявил, после своего прибытия в парламент, что собирается обратиться к парламентскому пленуму на сегодняшних дебатах по проекту закона о предварительном соглашении правительства с кредиторами.

Общаясь с прессой, Варуфакис не ответил на вопросы касательно существования плана Б, по которому греческое правительство может вернутся к национальной валюте, взяв 22 миллиарда евро у Банка Греции на выплату зарплат и пенсий и в то же время начав выпуск национальной валюты.

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Как сообщал УНИАН, бывший глава Министерства финансов страны Варуфакис заявил о своей отставке, потому что представители Еврогруппы не хотели с ним вести переговоры.

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