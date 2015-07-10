ООН: Греции нужна срочная помощь для решения проблемы мигрантов

Об єтом заявили в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Би-би-си. В докладе ООН, в частности, отмечается, что власти небольших греческих островов, куда прибывают нелегальные мигранты, не могут справиться с этой проблемой самостоятельно.

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Особенно в помощи нуждается остров Лесбос, где сейчас находится около 4 тыс. нелегалов (население острова составляет около 85 тыс. человек).

Власти, как подчеркивается, не могут предоставить им жилье, еду, достаточное количество воды и медицинскую помощь.

По данным ООН в этом году в Грецию уже прибыло около 80 тыс. нелегальных мигрантов, а сейчас их приток составляет около тысячи человек в день.