Во Франции уверены, что ЕС может достичь нового соглашения с Грецией

11:43, 07 июля 2015
Мир
231 0

Франция сделает все возможное, чтобы Греция осталась в еврозоне.

REUTERS

Об этом заявил французский премьер-министр Мануэль Вальс, передает Русская служба Би-би-си.

При этом глава правительства Франции выразил уверенность, что ЕС может достичь нового соглашения с Афинами.

Читайте такжеМВФ отказался финансировать Грецию из-за просрочки платежа

Стоит отметить, что сегодня пройдет экстренный саммит стран еврозоны, на котором премьер-министр Греции Алексис Ципрас, как ожидается, представит новые предложения по выходу страны из долгового кризиса.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также высказался категорически против выхода Греции из зоны евро, отметив, что этого необходимо избежать любой ценой.

В воскресенье греческие избиратели отклонили условия международных кредиторов на референдуме.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter