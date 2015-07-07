Во Франции уверены, что ЕС может достичь нового соглашения с Грецией

Об этом заявил французский премьер-министр Мануэль Вальс, передает Русская служба Би-би-си.

При этом глава правительства Франции выразил уверенность, что ЕС может достичь нового соглашения с Афинами.

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Стоит отметить, что сегодня пройдет экстренный саммит стран еврозоны, на котором премьер-министр Греции Алексис Ципрас, как ожидается, представит новые предложения по выходу страны из долгового кризиса.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также высказался категорически против выхода Греции из зоны евро, отметив, что этого необходимо избежать любой ценой.

В воскресенье греческие избиратели отклонили условия международных кредиторов на референдуме.