Глава МИД Ирана: страна может подключиться к борьбе с ИГИЛ после заключения ядерной сделки

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что переговоры по ядерной программе Тегерана "никогда так не были близки к завершению", и "хорошая сделка" способна открыть дверь его народу к международной борьбе против терроризма.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на NBC.

"Мы готовы заключить сбалансированную и хорошую сделку и открыть новые горизонты для решения общих важных проблем…на сегодняшний день нашей общей угрозой является рост насильственного экстремизма и откровенного варварства", - говорит Зариф, намекая на ИГИЛ.

"Угроза, с которой мы сталкиваемся – я говорю "мы", потому что никому не стоит ждать пощады – воплощена в людях в масках, которые разоряют колыбель цивилизации. Чтобы справится с этой новой угрозой, нам необходимы новые подходы", - передает слова главы МИД Ирана NBC.

Читайте такжеИран пригрозил Израилю ракетным "дождем"

Ранее УНИАН сообщал, что США и Китай подтвердили нацеленность на решение ядерной проблемы Ирана.

При этом, представители Ирана и западных держав заявили, что переговоры по ядерной программе, которые проходят в Вене, могут затянуться еще на несколько дней. Предполагалось, что к 30 июня стороны оформят всеобъемлющее соглашение.