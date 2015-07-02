В России оспорили отчет Нидерландов о сбитом на Донбассе малазийском "Боинге"

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на Meduza.

Росавиация хочет внести изменения в окончательный доклад Нидерландов о катастрофе малазийского пассажирского самолета под Донецком.

"Вопросов больше, чем ответов", - прокомментировал содержание доклада заместитель главы Росавиации Олег Сторчевой.

Как отметил Сторчевой, специалисты Росавиации имеют ряд существенных замечаний по аргументации и технических данных. Свои комментарии он уже в ближайшее время должен направить нидерландской комиссии.

Сторчевой надеется, что замечания России будут учтены в финальном отчете, а также, что российские специалисты получат ответы на свои вопросы.

Нидерланды в четверг разослали черновой вариант всем сторонам, принимающим участие в расследовании катастрофы. При этом подробности отчета не разглашаются.

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Планируется, что страны, принимающие участие в расследовании, пришлют свои замечания. Публикация самого отчета состоится в первой половине октября 2015 года.