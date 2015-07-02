Армия Египта нанесла авиаудары по позициям террористов ИГ на Синае

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Армия Египта в четверг нанесла авиаудары по позициям террористов ИГ на севере Синайского полуострова, ликвидировав 23 боевика, сообщили представители служб безопасности страны.

Как отмечает агентство Reuters, авиаудары были нанесены в ходе ответной операции армии Египта на нападения боевиков "Исламского государства" на блокпосты египетской армии в окрестностях городов Рафах и Шейх-Зувейд, произошедших в среду. Во время нападений погибли 60 египетских военных.

Читайте также"Исламское государство" взяло ответственность за нападения на Синае

В ходе ответной спецоперации египетских силовиков в среду были ликвидированы более 100 террористов. Основная масса боевиков была уничтожена с воздуха, ракетными ударами с вертолетов и штурмовиков египетских ВВС.

Сводки о нападениях боевиков на представителей силовых ведомств и ответных операциях египетских военных из Северного Синая (самой неспокойной провинции страны) приходят практически ежедневно. Атаки боевиков многократно участились после отстранения от власти в Каире президента-исламиста Мухаммеда Мурси в 2013 году.