Германия потратит 1 миллиард евро для устройства беженцев

Германия выделит 1 млрд евро (1,12 млрд долларов) на предоставление жилья и социальную адаптацию беженцев, передает Би-би-си.

При этом сообщается, что муниципалитеты требуют от правительства средства на помощь тем городам, где не хватает мест для размещения всех вновь прибывающих мигрантов.

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Така ситуация в стране сложилась потому, что Германия предоставляет убежище большему количеству людей, чем любая другая страна в Евросоюзе.

В связи с этим Берлин призывает других членов Евросоюза принимать больше беженцев, чем сейчас.