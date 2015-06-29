Президент Чехии: внешняя политика США отличается серьезными ошибками

Об этом в интервью сетевому изданию "Парламентни Листы" заявил президент Чехии Милош Земан, пишет ТАСС.

"Американцам недостает способности к самоанализу. Я рад, что она проявилась хотя бы в том, что Обама через пятьдесят лет отменил санкции против Кубы. Правда, интеллигентность проводимой политики измеряется длиной интервала, в течение которого исправляется ошибка. Если ваша реакция наступает через пятьдесят лет, то вы можете закончить как бронтозавры, которые вымерли раньше, чем смогли исправить собственные эволюционные ошибки", - сказал Земан.

Чешский президент считает, что "США совершили целый ряд ошибок, говоря о вторжении в Ирак, где, как они утверждали, было оружие массового поражения, которого не оказалось". Кроме того, по его словам, они ошиблись в "планах проведения бомбардировок сирийских правительственных войск с наивными надеждами на то, что против этих правительственных частей воюют демократические силы". Это было до тех пор "пока американцы не удостоились заметить, что там воюет "Аль-Каида", против которой ведется борьба в Афганистане", - отметил президент.

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Земан критически высказался по поводу усилий Вашингтона распространить за рубеж американскую модель политической системы. "Это абсолютно бессмысленно. Попытка экспортировать свою политическую систему в страну с иной культурой и традицией завершится только тем, что в случае неудачи, эта страна превратится в вашего врага, а в случае успеха вы эту страну развалите. Один из граждан на митинге сказал мне весьма интересное определение агрессора. Оно звучит так: агрессор тот, кто совершит нападение на какую-то страну раньше, чем США", - отметил глава государства.

Президент Чехии считает наибольшей опасностью для мирового сообщества в настоящее время террористическую группировку Исламское государство. Он настаивает на необходимости скорейшего создания международных сил для борьбы с ИГ. "К сожалению, из-за трусости, глупости ряда цивилизованных государств, не желающих создать эти международные силы, погибнет еще несколько сот или несколько тысяч невинных граждан", - сказал он.

"Российский президент поддержал мое предложение. Остается убедить других постоянных членов СБ ООН. Китайский президент мне сказал, что о сотрудничестве (в борьбе с ИГ) он уже ведет переговоры с Обамой. К сожалению, как раз Западная Европа наиболее пропитана ядом политики умиротворения. Им все еще мало", - отметил Земан.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент Чехии Милош Земан заявляет, что его страна готова принимать беженцев из Украины за их трудолюбие и способность ассимилироваться в чешском обществе.