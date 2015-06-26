"Исламское государство" разрешило вступать в брак с девятилетними девочками - СМИ

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Mail.

По информации издания, на стенах Ракки — сирийской столицы ИГ — появились плакаты, которые призывают жителей города предоставить их незамужних дочерей в пользование боевикам, дабы девушки «могли выполнить свой долг в секс-джихаде». Тем, кто откажется, боевики грозят карами по законам шариата.

Помимо этого, оглашен свод правил, согласно которому мусульманин может брать в жены девочек возрастом от девяти лет, а также допускается секс с рабыней, не достигшей полового созревания.

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Террористическая организация ИГ появилась в Ираке в 2006 году. Летом 2014-го она установила контроль над некоторыми территориями Сирии и Ирака и провозгласила халифат со столицей в Мосуле. С августа того же года США наносят авиаудары по позициям ИГ, также для борьбы с группировкой была сформирована международная коалиция.

Ранее УНИАН сообщал, что в Сирии боевики Исламского государства казнили двух несовершеннолетних парней за нарушение поста в священный месяц Рамадан.