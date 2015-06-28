В Тунисе следователи идентифицировали почти половину тел погибших

По данным представителей тунисского правительства, следователи и врачи успели на утро воскресенья идентифицировать 17 тел 38 погибших в результате теракта в отеле Imperial Marhaba в Тунисе, сообщает DW.COM. Согласно обнародованной информации министерства здравоохранения, среди опознанных погибших граждане Великобритании, Германии, Ирландии, Бельгии и Португалии.

Читайте такжеВ Тунисе прошли акции против террораСообщения о гибели по меньшей мере одного гражданина Германии подтвердил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Чиновники Туниса заявили вечером 26 июня, чтосреди жертв нападения террористов были и французы. Однако в субботу глава внешнеполитического ведомства Франции Лоран Фабиус заявил, что подтверждений сообщений о смерти французских туристов в результате теракта не поступало.

По данным представителей властей Великобритании, теракт лишил жизни по меньшей мере 15 граждан страны. Это самое высокое число жертв в результате террористического акта после серии взрывов в Лондоне в 2005 году. Ранее представители властей Туниса также сообщали, что большинство жертв атаки террористов на отель - граждане Великобритании. Кроме того, британцы составляют подавляющее большинство среди раненых в результате нападения. По информации тунисский властей, ранения получили 25 граждан Великобритании. Среди раненых также семеро тунисцев, трое бельгийцев, один немец, один украинец, один россиянин и представитель еще одной страны, чье гражданство пока не установлено.

Совершенный кровавый теракт может нанести ощутимый удар по туристической отрасли Туниса. Крупные туристические операторы уже предлагают бесплатную замену туров в Тунис на другие страны. Британские туристические фирмы готовы задействовать по меньшей мере 10 самолетов, чтобы вывести своих клиентов из этой средиземноморской страны.

Вместе с тем премьер-министр Туниса Хабиб Эссид объявил борьбу с терроризмом национальной задачей. Совет безопасности страны постановил закрыть почти 80 мечетей, причастных к экстремистским группировкам. Кроме того, подозрительным партиям и союзам, в соответствии с недавним постановлением, тоже грозит роспуск.

Как сообщалось, ответственность за совершенный теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".