Коллективная небезопасность

17 июня в Латвии вспоминают как дату начала советской оккупации 1940 года. В 75-ю годовщину аннексии депутаты Государственной думы РФ направили генеральному прокурору РФ письмо с просьбой оценить, легитимно ли в 1991 году был создан государственный совет СССР, принявший ряд решений, «нанесших громадный ущерб суверенитету, госбезопасности и обороноспособности страны». В частности, в письме сказано, что постановления о признании независимости трех прибалтийских республик, «закрепили отторжение от СССР значительной части его стратегически важной территории, потерю морских портов и акваторий, повлекли развал единого оборонного пространства страны, нарушение экономических связей с прибалтийскими республиками». А это, по мнению российских депутатов, не просто преступные деяния, но особо опасные государственные преступления, по которым нет срока давности и которые должны квалифицироваться как «измена Родине».

Любопытно, что в этот же день, по информации Национальных вооруженных сил Латвии, у границ страны было замечено девять самолетов Вооруженных сил России, а также несколько военных кораблей. В целом, с начала текущего года, вблизи латвийских территориальных вод российская техника была замечена 61 раз. Тем самым, подтверждая опасения прибалтийских стран по поводу возможной агрессии со стороны России.

Казалось бы, чего бояться странам-членам НАТО, при условии, что главнокомандующий войск Альянса в Европе генерал Филипп Бридлав признал, что действия Москвы находятся под пристальным контролем. Но не все так просто. Дело в том, что идея применения военной силы против России, в случае ее нападения на страны НАТО, не пользуется широкой поддержкой в странах Западной Европы.

Так, согласно недавнего социологического опроса, проведенного известным исследовательским центром Pew Research Center, 58% жителей Германии, 53% населения во Франции и 51% в Италии не считают необходимым применять военную силу в ответ на российскую агрессию против союзника по НАТО. Впрочем, «воинственные» намерения продемонстрировали граждане США – 56%, Канады – 53%, Великобритании – 49%, Польши – 48%, Испании - 48%. Таким образом, социологи отмечают, что «большинство опрошенных в странах НАТО не склонны выполнять обязательство об оказании помощи союзникам, включая использование вооруженных сил, предусмотренное статьей 5 Североатлантического договора».

УНИАН поинтересовался у экспертов, что стоит за этими цифрами, будет ли политика руководства стран-членов НАТО, в случае военной агрессии, соответствовать общественному мнению, и стоит ли опасаться действий России ее соседям, которые находятся в составе Североатлантического альянса.

Европа против войны

Старший научный сотрудник The Brookings Institution и Французского института международных отношений Павел Баев считает, что данные вышеупомянутого опроса не должны добавлять тревоги странам Балтии, поскольку результат исследования отражает лишь факт - европейцы не хотят войны и не хотят принимать решений, связанных с войной. «Но даже такое отношение не может подорвать приверженность остановить российскую агрессию всеми необходимыми средствами», - уверен он.

По его словам, стоит лишь вспомнить массовый сдвиг общественного мнения в Европе в прошлом году, который повлекла за собой трагедия с рейсом МН 17. В этой связи, если рассматривать гипотетический сценарий возможного движения российских войск через границы прибалтийских стран, такое событие, «несомненно, принесет гораздо более сильную реакцию».

По словам Баева, специфическое развертывание российских «зеленых человечков» в Крыму стало для НАТО предупреждением.

В частности, относительно того, что военные вызовы могут быть «не совсем» военными. «Эстония и в меньшей степени Латвия подвергаются воздействию России и прилагают все усилия, чтобы найти правильные ответы на эти вызовы. По моему убеждению, Москва не будет стремиться повторить подобную операцию в Прибалтике только потому, что не имеет возможности ведения двух гибридных войн одновременно. И она очень глубоко застряла в трясине Донбасса», - считает эксперт.

Помимо этого, Россия не имеет качественного военного превосходства в Балтийском регионе, поэтому не пойдет на серьезную наступательную операцию. В этой связи, скорее, следует ожидать различных провокаций, стремящихся заставить НАТО нервничать и держать в готовности свои силы в этом регионе.

О том, что идея воевать за пределами территории своей страны в общественном мнении любых стран всегда непопулярна говорит и научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко: «Она непопулярна даже в том случае, если идет в разрез с международными обязательствами соответствующей страны. Особенно это касается Европы, которая очень дорого заплатила за мир после столетий войн, поэтому пацифистские настроения в Европе широко распространены, и это факт», - уверен эксперт.

Причем пацифизм европейцев касается не только агрессии России, но вообще любых военно-политических действий. А результаты вышеупомянутого исследования хоть и являются тревожным сигналом, но не открывают чего-то нового. По мнению эксперта, приблизительной так население европейских стран реагировало бы на подобные опросы и пять, и десять лет назад.

С другой стороны, ряд экспертов считают, что опасения стран Балтии относительно возможной агрессии со стороны России, небезосновательны. Так, по словам дипломата, эксперта «Майдана иностранных дел» Александра Хары, вооруженные силы Эстонии и Латвии насчитывают по 5,5 тысяч военных, у Литвы – приблизительно 11,7 тысяч личного состава. В то же время, небезызвестные в Украине псковские десантники недавно проводили учения с привлечением около 6 тысяч военных. «Целью учений было взятие под контроль вражеского аэродрома и затем развертывание своих сил. Эти учения направлены непосредственно против Латвии и Эстонии», - считает дипломат.

В результате, несмотря на то, что партнерам по НАТО говорят, что страны-члены Альянса подтверждают действие Североатлантического договора и, в частности, пятой статьи, определяющей нападение на одну страну нападением на всех членов Альянса, это не уменьшает тревоги жителей Латвии и Эстонии.

«Старая Европа чувствует себя более защищенной, не воспринимает Россию угрозой и видит большие выгоды от торговли, получения дешевых ресурсов и рынка сбыта для своей продукции», - отмечает Хара.

Зато все больше попыток успокоить союзников в Прибалтике делает США, размещая небольшие контингенты на территории Балтийских стран и в Польше, перемещая туда технику, а также организовывая совместные учения. «То есть, они фактически показывают присутствие своего флага на этих территориях, чтобы немного снизить нервозность, но в целом и в Прибалтике, и в Польше, есть ощущение угрозы», - отмечает эксперт.

НАТО не панацея

Впрочем, по словам Александра Сушко, достоверно нельзя спрогнозировать, чем будут руководствоваться страны-союзники, в случае возникновения реальной опасности, «поскольку ситуации непредсказуемы и реакции на них могут существенно отличаться в зависимости от обстоятельств». «Если говорить о ситуации «гибридной войны», когда отсутствует факт объявления войны или какое-то легитимное решение, которое бы свидетельствовало о ведении непосредственно военных действий, то каждый случай будет рассматриваться каждой страной отдельно. И страна-член Альянса будет самостоятельно принимать решения, каким образом ей выполнять свои обязательства в рамках 5 статьи Вашингтонского договора…», - считает эксперт.

Другими словами, гипотетическая потребность в военной помощи всех стран-членов НАТО может заставить создавать силы быстрого реагирования. Однако даже в случае кризисной ситуации в какой-то из стран Альянса, задействование национальных военных подразделений тех союзников, которые находятся далеко от зоны конфликта, вряд ли будет обязательной.

«В статье 5 Вашингтонского договора нет детализации того, каким образом должна проявляться агрессия, чтобы обязанности коллективной безопасности вступили в силу. На сегодняшний день, дискуссии, которые идут в странах НАТО, касаются вопроса, что должно считаться агрессией или нападением», - рассказал УНИАН содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

Например, помимо вооруженной агрессии, это может быть кибернападение, или какие-то другие атаки, в частности, на энергетический сектор. «Это не обязательно должно быть классическое вооруженное нападение, когда лавины танков или самолетов начинают атаковать территорию. Так же нет четкого требования, что поддержка стран-членов Альянса должна осуществляться направлением самолетов, танков или солдат для защиты союзника», - пояснил он.

В результате, одна страна может оказывать союзнику военную помощь, другая - экономическую или военно-техническую. «Этот вопрос гораздо комплекснее, чем это было во времена Второй мировой войны, когда союзник обязан был вступать в боевые действия», - рассказал эксперт.

Помимо этого, по словам Мельника, решение о применении статьи 5 Вашингтонского договора «принимается не референдумом, или на основании опроса общественного мнения, а на уровне глав государств НАТО».

Будущее Альянса

В любом случае, эксперты сходятся во мнении, что данные исследований общественного мнения по таким вопросам невозможно игнорировать. Такие опросы, в том числе, являются косвенным подтверждением отсутствия солидарности внутри Альянса. Причем, это касается не столько НАТО, сколько самого Евросоюза. Особенно, учитывая проблемы, связанные с применением санкций против России и распределением бремени этих санкций между странами-членами ЕС.

Александр Мельник, в частности, считает, что результат опроса – сильный сигнал для политических лидеров, для правительств этих государств. «Сейчас необходимо вести более мощную информационную кампанию и разъяснять своим гражданам, почему коллективная безопасность важна и необходима. То есть, принцип «один за всех и все за одного» сегодня может касаться, например, Германии, когда она не видит непосредственной военной угрозы для себя, но, теоретически, не исключается, что завтра это нежелание рисковать своим благополучием или безопасностью ради кого-то может так же коснуться их самих. Это - элементарные вещи, которые должны доноситься как устами политиков, так и другими средствами, через СМИ или проведением целенаправленных информационных кампаний», - говорит он.

Как бы там ни было, эксперты сходятся во мнении, что, на сегодняшний день, альтернативы существованию Североатлантического альянса нет. «Более того, в последние годы очевидными стали те мотивы создания и существования Альянса, которые многие считали неактуальными», - отмечает Александр Сушко.

С этим соглашается и Алексей Мельник: «Вопрос существования Альянса, который стоял перед НАТО достаточно остро после окончания «холодной войны», или даже еще 3-5 лет назад, когда отсутствовала очевидная угроза, сейчас не стоит... Существует угроза и это будет побуждать проводить изменения внутри Альянса, но я даже не допускаю вероятности, что кто-то может серьезно ставить вопрос среди стран-членов относительно целесообразности существования НАТО».

По его мнению, на сегодняшний день альтернативы НАТО для обеспечения безопасности как Европы, так и Северной Америки, не существует. А попытки создать некое подобие оборонного альянса в ЕС успешными можно назвать лишь частично и с натяжкой.

В свою очередь, аналитик британского центра Chatham House Орыся Луцевич считает, что странам-членам НАТО нужно не просто беспокоиться за собственную безопасность, а инвестировать в нее. «НАТО - это система коллективной безопасности, сила которой заключается в способности каждого члена Альянса иметь боеспособную армию», - говорит она.

В то же время, эксперт отмечает, что, на сегодняшний день, только 4 страны НАТО придерживаются требования тратить 2% ВВП на оборону - это Эстония, Великобритания, США и Греция.

Константин Гончаров