Трамп заявил, что не знаком с соратником своего адвоката Львом Парнасом

Ранее Лев Парнас признался, что Трамп знал о всех его попытках найти компромат на его политических соперников.

Президент США Дональд Трамп настаивает, что не знаком с Львом Парнасом, соратником своего личного адвоката Руди Джулиани.

Это заявление он сделал после того, как Парнас признался, что Трамп знал о всех его попытках найти компромат на его политических соперников, пишет НВ со ссылкой на CNN.

Выступая в Белом доме, Трамп сказал, что ничего не знает о Парнасе, с которым он неоднократно фотографировался.

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Трамп пояснил, что делает тысячи снимков во время мероприятий по сбору средств, и предположил, что это не значит, что он знает Парнаса.

По его словам, он никогда не разговаривал с Парнасом.

Напомним, Лев Парнас заявил, что Дональд Трамп знал о всех его попытках оказать давление на Украину с целью инициировать начало расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

По его словам, заявление Трампа о том, что он ничего не знал, является ложью.

Парнас является близким соратником Джулиани, по данным СМИ, он вместе с Игорем Фруманом принимал участие в поиске компрометирующих материалов на сына Джо Байдена Хантера, который работал на украинскую компанию Burisma.

Как известно, к скандалу в США привел телефонный разговор в июле 2019 года между президентами Соединенных Штатов и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Критики Трампа обвиняют, что в этом разговоре он оказывал давление на Зеленского, чтобы тот дал новый импульс расследованию в отношении Хантера Байдена - сына предполагаемого главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В связи со скандалом в середине декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за начало процедуры импичмента Трампа. Речь идет об обвинении по двум статьям - в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Впрочем, по мнению экспертов, лишение Трампа должности президента считается маловероятным, ведь для этого импичмент должен поддержать Сенат, большинство в котором контролирует Республиканская партия, от которой был выбран Трамп.