Rzeczpospolita: Бессильный ЕС – вассал США, и кризис с Ираном это доказал

Следующей жертвой европейской неспособности вести свою внешнюю политику, может стать Украина.

Иранский кризис показал, что у объединенной Европы нет общей внешней политики. И это влияет на другие ее дела включительно с обороной и торговлей. Проверка произошла очень быстро.

Прошло лишь несколько недель после того, как новая команда заняла должности в Брюсселе, а также после известного интервью Эммануэля Макрона для The Economist с его заявлением о «клинической смерти» НАТО. Иранский кризис показал, какова на самом деле роль ЕС в мире, - пишет Rzeczpospolita. Третьего января, сразу после того, как американские военные убили в Багдаде одного из важнейших иранских генералов Кассема Сулеймани, мир охватил страх. Все говорили о возможности начала «Третьей мировой войны», если Иран ответит ракетным ударом. В тот ключевой момент новый глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригласил в Брюссель на разговор главу МИД Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа. Эта встреча так и не состоялась. Потому что иранская сторона понимает, что Боррель на самом деле никого и не представляет.

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Потому что до создания общей позиции Евросоюза так дело и не дошло. Макрон, который еще недавно имел амбиции «посредника» между Вашингтоном и Тегераном, позвонил после смерти Сулеймани премьер-министру Ирака Адилю Абдулу-Махди, чтобы выразить ему французскую поддержку «иракской территориальной целостности». Почему он не сделал то же после иранского ракетного удара по военной базе в Ираке, не известно.

Польша, которая в прошлом году сыграла важную роль в вопросе Ирана, организовав в Варшаве конференцию, посвященную Ближнему Востоку, была сосредоточена на историческом споре с Владимиром Путиным. Великобритания была полностью занята выходом из ЕС, Испания – образованием первого за много лет правительства большинства при согласии каталонских сепаратистов. А Италия занималась тем, чтобы не позволить вернуться к власти лидеру популистской партии «Лига» Маттео Сальвини.

Решающим все же кажется, что позиция Германии. Во времена финансового кризиса 10 лет назад Берлин сыграл ключевую роль в спасении еврозоны. Но сейчас Ангела Меркель слабая. Это последний год ее правления, а коалиция ХДС/ХСС с социал-демократами подходит к концу. В субботу немецкий канцлер была в Москве, где приоритетом было завершение строительства «Северного потока-2» вопреки санкциям США. В этой ситуации иранская проблема отошла далеко на второй план. А про обещания, что перед визитом в Кремль каждый немецкий лидер обязательно посетит Варшаву, уже никто и не вспоминает.

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Чтобы сохранить вид, что у ЕС все же есть какая-то общая позиция, Брюссель начал защищать сохранение ядерного соглашения с Ираном от 2015 года. Впрочем, союз не смог ни смягчить экономические последствия от американских санкций, ни склонить Тегеран к отказу от обогащения урана после убийства Сулеймани. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб наконец подал сигнал, что рассматривает выход из договоренностей с Ираном. Это бы означало, что Франция и Германия остаются единственными подписантами от ЕС, которые до сих пор придерживаются соглашения.

Иранское испытание для Европы важно не только потому, что Ближний Восток лежит под боком ЕС, а не США. И именно европейцы заплатят за дестабилизацию региона в случае вспышки терроризма или волны беженцев. Это также прецедент для авторитарных сил, которым не трудно сделать вывод, что с объединением 27 стран не надо считаться. После успеха в Сирии Россия теперь берет на себя важную роль в Ливии, где она поделилась влиянием с Турцией. Италия, которая когда-то была колониальной силой и остается ближайшим соседом Триполи, самоустранилась. Следующим доменом, который может стать жертвой этой игры, остается Украина. Тем более, что «Северный поток-2» демонстрирует, где граница немецкого участия в защите независимости Киева.

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ЕС оказался бессилен в ситуации с Ираном не только потому, что его главные страны заняты собственными делами. Разница между Меркель и Макроном в видении развития союза приводит к тому, что германо-французский тандем, который был самым важным двигателем интеграции, теперь не работает. Тем временем, Brexit лишил ЕС единой, если не считать Францию, военной силы.

Отсутствие реальной общей внешней политики несет серьезные последствия для других сфер деятельности Евросоюза. Как можно строить совместную армию, если не известно, чему она должна служить? Как можно вести эффективную торговую политику, если оставаться пассивным наблюдателем схватки между США и Китаем в вопросе будущих условий экономического сотрудничества в мире?

Все это подводит Европу к роли вассала США. Это не простое положение. Но после слов Макрона о «смерти» НАТО Берлин решил вступиться за оборонное объединение, так же как и Польша, и другие страны ЕС. Потому что, в конце концов, выражаясь средневековой терминологией, лучше иметь господина, чем остаться совершенно беззащитным.