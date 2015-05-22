В деле об убийстве Немцова появился новый фигурант - СМИ

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на «Коммерсантъ».

Отмечается, что имя Русик фигурировало в первоначальных показаниях обвиняемого по делу, бывшего офицера МВД Заура Дадаева.

Читайте такжеВ следственной группе по делу убийства Немцова – новый руководитель

«Он сообщил, что некто Русик предоставил ему и другим предполагаемым участникам заговора автомобиль ZAZ Chance, пистолет и патроны. При этом он пообещал за ликвидацию Немцова, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, 25 миллионов рублей. Позже от этих показаний Дадаев отказался, заявив, что дал их под пытками», - говорится в сообщении.

Затем другой обвиняемый, Темерлан Эскерханов, сообщил, что Русиком может являться человек, управлявший Mercedes ML. Поскольку машина, по версии Следственного комитета, могла принадлежать Геремееву, следствие предположило, что именно он является упомянутым Русиком.

Однако Геремеева найти и допросить следователям не удалось. По некоторым данным, он уехал в ОАЭ.

Несмотря на это, следствие проявляет интерес к жителю Чечни Руслану Мухадинову. По поручению ГСУ СКР сотрудники правоохранительных органов республики съездили к нему домой. Допрос родственников, однако, результатов не дал.

Самого Мухадинова найти следствию пока также не удалось. При этом было установлено, что именно он пользовался Mercedes ML в Москве, а следовательно, мог встречаться с обвиняемыми в убийстве.

Следствие намерено предъявить его фотографию на опознание Эскерханову, который, в отличие от Дадаева, от своих показаний не отказывался.

Как известно, Немцов был застрелен вечером 27 февраля на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В политика попало четыре пули, он скончался на месте. Находившаяся рядом с Немцовым в момент убийства украинская фотомодель Анна Дурицкая не пострадала. По подозрению в убийстве арестованы пять человек.

Как сообщал УНИАН, Государственная дума РФ отказалась провести парламентское расследование убийства Немцова.