ЕС хочет ввести квоты на мигрантов из Африки

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По данным ООН, в этом году уже 60 тысяч мигрантов пытались переплыть Средиземное море из африканских стран в Европу. С начала года более 1,8 тыс. человек погибло, что в 20 раз больше, чем за аналогичный период 2014 года.

Предложенная Еврокомиссией миграционная политика также включает в себя оказание юридической поддержки мигрантам, которые приезжают в Европу и часто обращаются за помощью к преступникам.

Читайте такжеЕС собирается на внеочередной саммит из-за гибели сотен мигрантов в Средиземном море

Предлагается устанавливать квоты с учетом таких факторов как численность населения, экономические показатели и количество беженцев, уже находящихся в стране.

Германия, которая приняла в 2015 году 200 тысяч мигрантов, всецело поддерживает план Еврокомиссии.

Для утверждения плана требуется согласие всех стран, входящих в ЕС.

Европейские лидеры обсудят это предложение на саммите в конце июня.