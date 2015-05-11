ЕС хочет ввести квоты на мигрантов из Африки
Для предотвращения гибели мигрантов из Африки в Средиземном море Еврокомиссия предложит странам ЕС принимать у себя беженцев по системе квот.
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
По данным ООН, в этом году уже 60 тысяч мигрантов пытались переплыть Средиземное море из африканских стран в Европу. С начала года более 1,8 тыс. человек погибло, что в 20 раз больше, чем за аналогичный период 2014 года.
Предложенная Еврокомиссией миграционная политика также включает в себя оказание юридической поддержки мигрантам, которые приезжают в Европу и часто обращаются за помощью к преступникам.
Читайте такжеЕС собирается на внеочередной саммит из-за гибели сотен мигрантов в Средиземном море
Предлагается устанавливать квоты с учетом таких факторов как численность населения, экономические показатели и количество беженцев, уже находящихся в стране.
Германия, которая приняла в 2015 году 200 тысяч мигрантов, всецело поддерживает план Еврокомиссии.
Для утверждения плана требуется согласие всех стран, входящих в ЕС.
Европейские лидеры обсудят это предложение на саммите в конце июня.