Foreign Policy: Поражение Мордора во «Властелине колец» - хороший урок для США

Крах гегемонии Саурона содержит важный урок для администрации Трампа.

Администрация Дональда Трампа переживает кризис с того момента, когда президент США принес присягу. Кадры Белого дома в сфере обороны и национальной безопасности постоянно менялись. Недавно в отставку подал последний советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Все это свидетельствует о том, что нынешняя администрация неуверенна в своем месте на мировой арене.

Президент США основал свою внешнюю политику на выводе американских войск с иностранных театров, сближении с автократическими режимами, такими как КНДР, а также на запуске торговой войны с Китаем. Ни одна из этих политик не достигла значительного успеха, — пишет Foreign Policy.

Выход из Сирии стал катастрофой. Пхеньян открыто называл встречи с Трампом провалом. А пошлины на китайский экспорт навредили американскому бизнесу и потребителям. Если администрация Трампа хочет восстановить позиции и действительно вести более сильную американскую внешнюю политику, ей стоит посмотреть на исторический урок другой глобальной гегемонии – черной страны Мордор.

Читайте такжеBusiness Insider: В ФБР считают, что Трамп «пробил дно» в прислуживании России

21 ноября исполнилось 65 лет со дня американской публикации классической оценки мордорской стратегии. Падение Мордора можно связать с тремя главными провалами. И администрация Трампа просто сейчас столкнулась с каждым из них. Команде президента США следовало бы хорошо изучить «Алую книгу Западных границ», «Клубные статьи» и другие древние тексты, связанные с Мордором.

Как и США под руководством Трампа, Мордор во главе с темным лордом Сауроном в конце Третьей эпохи был выдающейся и бесспорной сверхдержавой, которая вдруг столкнулась с угрозами с разных сторон. Возрожденный Гондор во времена правления короля Елессара Телконтара появился на запад от мордорской границы. На севере эльфы Лотлориэна объединились с Лесным царством и международной квазирелигиозным Белым советом, чтобы завоевать мордорский анклав Дол-Гулдур во Мрак-лесу. И хоть Мордор, как и США в случае с Саудовской Аравией, использовал союзы с соседними варягами Ханда и корсарами Умбара, главную военную и экономическую поддержку он получал от более отдаленных сил, таких как Рюн и Гарад.

Скромный источник продовольствия Мордора – поля Нурна – был неспособен накормить его армии и население. Поэтому страна остро зависела от импорта продовольствия и военной силы союзников на востоке и юге. Но большие расстояния и сугубо сухопутное расположение Мордора осложняли торговлю и движение войск. Караваны и линии снабжения часто атаковали военизированные отряды Гондора с Итилийена. Спокойствие сохранялось лишь на единственной границе Мордора с Рюном на востоке.

Читайте такжеPolitico: НАТО разделился на две организации, среди которых одно подрывает другое

Это была большая, плохо заселенная территория, которая даже не охранялась. Такая себе Канада Средиземья. Во всяком случае расстояние от темной башни Барад-дюр до плодородных полей Рюна было слишком большим. Поэтому такая поддержка была ненадежной. Мордор постоянно терпел неудачи в попытках убедить союзников держаться ближе его границ, особенно на западном побережье реки Андуйин.

Зависимые страны, такие как Ангмар на севере, показали свою эффективность в ранних военных конфликтах с Арнором и его странами-преемницами. Но во времена Войны кольца это уже было далеким прошлым. Еще была похожее на Ватикан государство Изенгард. Оно вместе с племенными союзниками в Дунланде доставляла хлопот Рохану. Но ее быстро разбили во время Хорнбургской битвы. Кроме того, Изенгард никогда по-настоящему не был союзником Мордора несмотря на общие стратегические цели.

Историки соглашаются, что Саурон должен был развивать прочное политическое и экономическое партнерство с Роханом. Это дало бы армии Мордора надежные поставки лошадей, поддержку сильнейшей кавалерии мира, а также прочный фронт на севере против Гондора. Шаткий пакт с мелкой страной вроде Изенгарда для сдерживания большей силы воинов на лошадях остается одной из крупнейших стратегических ошибок Мордора за все время.

То, как администрация Трампа отталкивает от себя союзников в Западной Европе и ведет неоднозначные отношения с врагами, такими как Россия и Северная Корея, делает США все более изолированными.

Читайте такжеBusiness Insider: Китай отобрал у США корону крупнейшей дипломатической силы мира

Вторая проблема Мордора была внутренней и хорошо знакомой любому, кто следит за американской жизнью. Это политическая поляризация. Хоть страна была абсолютной теократией под железной хваткой темного лорда, ее подданные были остро разделены на выходцев из внутренних кругов Мордора, к примеру с Горгорота или Нурна, и на более космополитичные приграничные города вроде Минас-Итиль (своеобразный мордорский Нью-Йорк).

Хорошо известно, что экономическая и политическая элита темной башни Барад-дюр, к примеру Черные нуменореи, усиливали такие расколы в обществе, чтобы не позволить населению восстать против своих настоящих угнетателей. Похожие тактики наблюдаются сегодня в США. Нью-Йоркский миллиардер Трамп продвигает традиционные республиканские подходы в экономике, разжигая при этом огонь негодования между консервативным сельским населением и более либеральным населением городов на побережьях.

Издание напоминает, как тролли России пытались усилить политические разногласия в США с помощью социальных сетей. Похожим образом шпионам Гондора удавалось посеять конфликты и спровоцировать насилие между орками из Минас-Итиль и Мордора. В конечном итоге это привело к катастрофе. Администрация Трампа может рассматривать свою политическую силу как такую, что опирается на внутренний раскол между либеральными и консервативными американцами. Но такие разделения могут легко перерасти в откровенную враждебность. Как сказал бы Абрахам Линкольн, если бы был гоблином: «Дом недовольства, настроенный против самого себя, не способен устоять».

Читайте такжеCNN: США собираются сократить финансирование НАТО, часть денег может пойти Украине

И наконец существует аморфная, но чрезвычайно первостепенная проблема престижа и мягкой силы. А точнее, ее отсутствия. Администрация Трампа, как и Саурон, заняла агрессивную позицию как к врагам, так и к союзникам. Это стратегия в духе: «Говори громко и неси большой молот подземного мира». Иллюстрацией могут послужить желание Трампа проводить военные парады в духе СССР или его странное письмо президенту Турции Раджепу Таипу Эрдогану с угрозами уничтожить турецкую экономику.

Все это очень напоминает провальные прелюдии Мордора относительно королевств Дейл и Эребор в начале Войны кольца. Хотя угрозы Саурона были более завуалированы: «Найдите одно кольцо, и получите большое вознаграждение и длительную дружбу от лорда. Откажитесь, и дела будут казаться не такими замечательными».

Однако, даже супердержавы не могут поддерживать власть сугубо за счет агрессии, угроз и военной силы. Им нужны союзы и, кроме формальных угроз, влияние. «Нефильтрованное» поведение Трампа в духе жесткого парня может и хорошо работает дома, но оно сильно подорвало репутацию США за рубежом. Когда-то США были политическим и культурным лидером мира. Теперь они стали посмешищем.

Читайте такжеThe Economist: США проигрывают в битве против коррупции в Украине

Аналогичным образом Мордор почти ничего не сделал, чтобы завоевать сердца и умы за границей, если не вспоминать о раздаче 9 колец, которые превратили их владельцев на бессмертных слуг Тени. Мертвые города, коренастые горы с гигантскими демонами-пауками, черные пустыни, темные башни и огненные пропасти, безусловно, запугивали иностранных посетителей Мордора, так же как и Национальная аллея в Вашингтоне. Но кроме немногочисленных культов орков среди контркультуры молодежи в Гондоре и кратковременного покровительства над Ангмаром и Изенгардом, Мордор так и не смог построить убедительный культурный имидж, оставшись для всех «реальным адом на земле».

США до сих пор держат в своих руках глобальное культурное влияние и необычайную мягкую силу. Но лидерство Трампа подрывает эту силу каждый день. И не исключено, что достаточно скоро США станут для остального мира чем-то, с чем никто не хочет иметь дело, не говоря уже о повторения американского опыта или поддержке американцев.