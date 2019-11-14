Эрдоган вернул Трампу письмо с призывом "не быть дураком"

В письме также была рекомендация от президента США Эрдогану "не играть в крутого".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лично вернул письмо с призывом «не быть дураком» президенту США Дональду Трампу.

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Документ из США был отправлен в прошлом месяце. В нем содержалось предупреждение против операции Турции на севере Сирии. В датированном 9 октября документе Трамп порекомендовал Эрдогану «не играть в крутого» и «не быть дураком», передает kommersant со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Целью наступления была очистка приграничной сирийской территории от Сил самообороны сирийских курдов.

Президент Турции намерен продолжить военную операцию против курдских формирований на севере Сирии, так как считает, что октябрьские соглашения Анкары с Москвой и Вашингтоном пока не выполнены. Реджеп Тайип Эрдоган поставил этот вопрос перед президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.