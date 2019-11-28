Международный институт стратегических исследований пришил Севастополь к России

Севастополь российским подписало агентство РФ, фотографию которого опубликовал институт.

Международный институт стратегических исследований (IISS) назвал аннексированный Россией Крым «российским».

Речь идет о фото российского агентства ТАСС с подписью: Севастополь, Россия. Фотографию опубликовали в последнем выпуске журнала института Survival.

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«Мы очень разочарованы последним выпуском журнала Survival, который выпускает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь указан как часть России. Напоминаем, что Россия аннексировала Крым в 2014 году», – отреагировало министерство иностранных дел Украины в Twitter.

МИД Украины отметило, что ждет от IISS удаления неправильного изображения и отображения правильной информации.

Как сообщал УНИАН, компания Apple изменила Крым на «российский» на территории России в своем приложении «Погода». При этом на материковой части Украины города аннексированного полуострова не обозначены ни частью Украины, ни частью России.

В ответ министр иностранных дел Вадим Пристайко раскритиковал такой шаг и корректно попросил Apple не переходить на тему глобальной политики, поскольку она – не самая сильная сторона компании.