Трамп на протяжении года мог признать Крым российским – Тейлор (видео)

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор неоднократно предупреждал о вреде давления Трампа на Зеленского.

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор признался, что волновался, чтобы президент США Дональд Трамп не признал Крым российским на фоне его скандала вокруг Украины.

Об этом говорится в сюжете ТСН со ссылкой на расшифрованное заявление Тейлора во время закрытых показаний в Конгрессе.

Читайте такжеCNN: Трампа, Путина и Орбана объединяет презрение к Украине, и это пугает

По словам Тейлора, он неоднократно предупреждал американских чиновников о вреде неофициальных каналов связи с украинской властью и давления относительно публичного заявления Зеленским о начале расследования дел компании Burisma. Это поверенный также сообщил американскому послу в Украине Гордону Сондленду.

«Сондленд ответил, что от этого объявления зависит все, включая военную помощь. Он сказал, что президент Трамп хочет связать президенту Зеленскому руки публичным заявлением об этих расследованиях... Я сказал, что президенту Трампу стоит иметь больше уважения к главе иностранного государства», – сказал Тейлор.

У неофициального канала Америки с Украиной было трое участников – Курт Волкер, Гордон Сондленд и министр энергетики США Рик Перри. Со всеми американцами связь поддерживал личный юрист Трампа Рудольф Джулиани.

Несколько раз с Трампом общался и сам Сондленд. В начале сентября он вроде просил Трампа отменить свои требования к Зеленскому.

«Он сказал, что говорил с президентом Трампом, как я предлагал неделю назад. Но президент был непреклонен: он настаивал, что президент Зеленский лично объявил обо всем публично», – добавил Тейлор.

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа. 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена - Хантера Байдена.