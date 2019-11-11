Netflix обвинили в переписывании истории из-за неточностей в фильме об украинце

Глава правительства Польши потребовал от компании исправить допущенные ошибки.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал письмо генеральному директору компании Netflix Риду Гастингсу с требованием исправить показанную в документальном сериале карту Польши с нацистскими концентрационными лагерями.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Facebook-страницу Моравецкого.

Читайте такжеАмериканские критики назвали лучшие сериалы года (видео)«Я написал письмо главе Netflix Риду Гастингсу об исторических неточностях в кинопроизводстве на этой платформе. Возможно, для их создателей это несущественные ошибки, но они очень вредны для Польши, и наша задача – решительно ответить» – написал польский премьер.

В посте он изложил текст письма, в котором отметил, что «некоторые материалы, доступные на платформе Netlix, неточны в той степени, что «они прикрывают факты и отбеливают реальных виновников преступлений».

Объектом претензий польского премьера стал документальный мини-сериал «Дьявол по соседству», который рассказывает историю выходца из УССР Ивана Демьянюка, охранника концлагеря Треблинка.

«В недавно представленном сериале «Дьявол по соседству» показана карта, на которой ошибочно размещены несколько немецко-нацистских концлагерей в современных границах Польши. Также нет комментариев и объяснений, что этими лагерями управляли немцы», – подчеркнул глава польского правительства.

Он отметил, что карта не только не соответствует действительности, но и вводит в заблуждение зрителей, поскольку предполагает, что Польша несет ответственность за создание и управление лагерями и совершенные в них преступления.

«Моя страна в то время даже не существовала как независимое государство, и в этих лагерях были убиты миллионы поляков. По этой причине этот элемент серии представляет собой не что иное, как переписывание истории, – написал польский премьер-министр. – Я считаю, что эта ужасная ошибка была допущена непреднамеренно. И я надеюсь, что вы сможете исправить ее как можно скорее, изменив карту или проинформировав подписчиков об ошибке другим способом».

Как ранее сообщал УНИАН, Netflix снял фильм об украинце, которого называли оператором газовых камер в концлагерях.