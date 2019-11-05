Netflix снял фильм про украинца, которого называли оператором газовых камер в концлагерях

Сняли ленту израильские режиссеры.

Netflix показал документальный фильм "Дьявол по соседству" об украинце Иване Демьянюке, которого называли оператором газовых камер в концлагерях на территории Польши.

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Сняли ленту израильские режиссеры Дэниэл Сиван и Йосси Блох, пишет kp.ua. Фильм начинается с событий 1985 года, когда Ивана Демьянюка, который жил вместе с детьми и внуками в Кливленде, разрешили депортировать в Израиль. Главный герой фильма 30 лет прожил в США, работал на заводе "Форд", посещал украинскую церковь и даже не имел никакого автомобильного штрафа.

Суд на Демьянюком начался в 1987 году и проходил в конференц-зале с усиленными мерами безопасности. Гражданин США давал показания на украинском языке.

Во втором эпизоде суд продолжается, архивные съемки меняются комментариями участников процесса – адвоката и одного из обвинителей.

Третья серия фильма рассказывает об экспертизе, которая должна подтвердить или опровергнуть уверенность свидетелей в том, что перед ними Иван Грозный. Четвертая часть фильма посвящена речи Ивана Демьянюка в суде. Он говорил, что сочувствует еврейскому народу.