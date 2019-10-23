New York Times: Показания Тейлора об Украине не позволят оправдать Трампа

По словам поверенного в делах США в Украине, решение американского президента предать союзника, пострадавшего от рук России, из-за якобы "коррупции" было особенно неприемлемым.

Он стоял на стороне разрушенного войной моста в Украине, гледя на российские силы на другой стороне, и видел реальные последствия усилий президента Дональда Трампа по продвижению его личных целей. "Еще больше украинцев неминуемо погибнут", - сказал он.

Вспоминая этот момент во время свидетельских показаний во вторник, американский дипломат в Украине Уильям Тейлор очень натурально описал цену того, что он считал нелегитимной схемой давления на правительство в Киеве ради политической выгоды, лишая его американской помощи в сфере безопасности. Об этом пишет New York Times.

В рамках наиболее убийственного эпизода процедуры импичмента, который до сих пор видело американское общество, Тейлор описал, как президент США задержал военную помощь на 391 миллион долларов для Украины с целью заставить страну помочь ему обвинить политического соперника дома. По словам Тейлора, действия Трампа были ударом для союзника США, который отчаянно борется против попыток России перечертить границы в Европе с помощью грубой силы.

"Если Украина сможет вырваться из-под российского влияния, Европа сможет стать целостной, свободной, демократической и мирной", - говорил Тейлор в заявлении перед следователями Палаты представителей, текст которого раздали журналистам, когда начался допрос за закрытой дверью.

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"Если же Россия возьмет верх над Украиной, она снова станет империей, которая подавляет собственный народ и грозит как своим соседям, так и всему миру", - добавил дипломат.

Яркий рассказ Тейлора проиллюстрировал различия между процедурой импичмента против Трампа и теми, которые касались президентов Ричарда Никсона и Клинтона. Если "Уотергейтский скандал" и история о Монике Левински происходили исключительно в пределах американской демократии и системы правосудия, украинский скандал распространяется также на вопросы жизни и смерти, а также геополитические проблемы больших масштабов.

Показания Тайлора может усложнить для республиканцев задачу обелить действия Трампа, выставив их неважными или искривленными политическими соперниками. Защита Украины от российских посягательств, так же как и защита курдов от Турции, была высоким приоритетом для многих республиканцев, которые жаловались, что президент Барак Обама не достаточно агрессивно выступил против Москвы.

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Тейлор принес на слушания в Палату представителей 50-летнее резюме на государственной службе, которое начинается с позиции кадета в Военной академии США в Вест-Пойнте и службы на должности офицера пехоты 101 дивизии десантных сил во Вьетнаме. Он работал в каждой администрации, республиканской и демократической, со времен президентства Рональда Рейгана. Кульминацией этой карьеры стала должность посла в Украине в администрации президента Джорджа Буша-младшего. А в прошлом году Госсекретарь Майк Помпео попросил его вернуться в Киев, чтобы заменить посла Мари Йованович, которую окружение Трампа считало врагом.

Цепь событий, которые описал Тейлор в своей речи, четко указывает на то, что американский президент установил условие: 391 миллион военной помощи, которую он заморозил, за открытие в Украине расследования против бывшего вице-президента Джозефа Байдена, а также относительно давно развенчанной теории заговора об украинской помощи демократам на выборах в 2016 году.

В публично обнародованной части своих показаний Тейлор не описывал никаких прямых разговоров между Трампом и ним, он не ссылался на какие-либо документы или записи, которые бы открыто касались президента США. Вместо этого он выложил дорожную карту для следователей, цитируя других из окружения Трампа, которые описывали его действия и заявления.

"Президент Трамп не сделал ничего плохого, это все скоординированная клеветническая кампания левых конгрессменов и радикальных бюрократов, которых никто не выбирал, которые ведут войну против нашей Конституции", - сказала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.

"Не было никаких требований. Сегодня же мы получили новую порцию ереси, селективных утечек информации от политически мотивированных, тайных слушаний за закрытыми дверями, которые проводят демократы", - добавила она.

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Показания Тейлора еще раз обратило внимание на необычные отношения между Дональдом Трампом и Россией Владимира Путина. В отличие от большинства лидеров обеих партий, Трамп редко критикует российского президента или его агрессию против соседей. Однажды он даже допустил, что мог бы признать российскую аннексию Крыма. Трамп зашел дальше в предоставлении летальной военной помощи Украине, чем Обама, помогая Киеву защитить себя от Москвы. Но в частных разговорах он повторяет риторику Путина о "коррумпированных" украинцах, которым якобы нельзя доверять. Заморозив 391 миллион военной помощи для украинской армии, Трамп фактически развернул собственную же политику и разозлил конгрессменов от обеих партий, которые в прошлом месяце все же заставили его разблокировать эти деньги.

В своем заявлении объемом 14 страниц, усеянных негодованием, но также датами и фактами, Тейлор во вторник описал "два канала принятия и имплементации решений в США: один традиционный, а другой чрезвычайно нетипичный" под руководством личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, а также других актеров вроде посла США в ЕС Гордона Сондланда. Тейлор дал понять, что особенно неприемлемо в поведении Трампа он считает измену друга, который страдает от рук безжалостного захватчика, якобы из-за коррупции.

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"Украина для меня особенная", - сказал он, назвав события последних пяти месяцев после возвращения в Киев "сумасшедшими", "позорными" и "глупостью", которая будет иметь серьезные последствия.

"Мы должны поддерживать Украину в ее борьбе против наглого соседа. Российскую агрессию нельзя терпеть", - добавил дипломат.

Он вспомнил, как 18 июля во время защищенного видеовызова узнал о замораживании помощи для украинской армии без каких-либо объяснений кроме "директивы от главы администрации президента", выданной Офису по вопросам управления и бюджета.

"Я и все остальные сидели удивлены. Украинцы сражались с россиянами и рассчитывали не только на тренировки и оружие, но и на подтверждение американской поддержки", - пояснил Тейлор.

Он вспомнил встречу с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 26 июля через день после того, как Трамп давил на него, требуя расследование против Байдена. После этой встречи Тейлор присоединился к украинскому лидеру и специальному представителб США в Украине Курту Волкеру в поездке на север Донбасса в место, где проходила линия разграничения. Там командир ВСУ дал брифинг.

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"Командир поблагодарил нас за помощь в сфере безопасности. А я уже знал, что эту помощь заморозили, и из-за этого мне было неловко. Посол Волкер и я видели вооруженные и враждебные российские силы на другой стороне разрушенного моста. Более 13 тысяч украинцев были убиты во время войны. Один или двое гибнут каждую неделю. Еще больше украинцев несомненно погибнет без американской военной помощи", - вспоминал Тейлор во время показаний.