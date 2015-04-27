Последствия землетрясения: взгляд на Непал с высоты птичьего полета (видео)

В сети появилось видео последствий землетрясения в Непале, сделанное с высоты птичьего полета - с помощью дрона.

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале в субботу, 25 апреля. Вслед за этим сейсмологи зарегистрировали за сутки 48 повторных толчков магнитудой от 3,5 до 6,9.

Количество погибших в результате землетрясения превысило 3,7 тысячи. "По последним данным, погибли 3729, пострадали 6944 человека", - отметили в Министерстве внутренних дел Непала. Как сообщается, в развернутые в столице страны Катманду военно-полевые и гражданские госпитали продолжают прибывать люди.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД Украины, в Непале во время землетрясения находились 155 украинцев. Из них 89 пока не выходили на связь.