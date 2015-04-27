В Непале количество погибших в результате землетрясения превысило 3,7 тысячи

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Непала, передает ТАСС.

"По последним данным, погибли 3729, пострадали 6944 человека", - отметили в ведомстве.

Как сообщается, в развернутые в столице страны Катманду военно-полевые и гражданские госпитали продолжают прибывать люди.

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По данным непальского МВД, "разобрано не больше половины всех завалов, под которыми могут находиться убитые и раненые".

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале в субботу, 25 апреля. Вслед за этим сейсмологи зарегистрировали за сутки 48 повторных толчков магнитудой от 3,5 до 6,9.

Толчки также ощущались в столице Индии и ее восточных, северных и северо-восточных штатах, где погибли более 60 и пострадали 250 человек, а также в Мьянме, Бангладеш и Тибетском автономном районе Китая.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД Украины, в Непале во время землетрясения находились 155 украинцев. Из них 89 пока не выходили на связь.

Ранее также сообщалось, что количество погибших в результате землетрясения в Непале достигло 3200.