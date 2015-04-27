МИД: 83 гражданина Украины в Непале не вышли на связь

Об этом УНИАН сообщил представитель Министерства иностранных дел (МИД) Евгений Перебыйнис. Он сказал: «Последние данные - 149 человек в списках, из них 83 пока не вышли на связь».

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По словам представителя МИДа, люди «связывались разными способами - или с родственниками, или с посольством, или с почетным консульством».

Евгений Перебыйнис отметил, что «количество тех, кто не выходил на связь, уменьшается».

Он напомнил, что 26 апреля президент Петр Порошенко поручил Министерству обороны и МИДу подготовить самолет, чтобы забрать пострадавших украинцев домой. «И сейчас работа над этим продолжается», - подчеркнул Евгений Перебыйнис.

Ранее МИД Украины объявил о «горячей линии», куда можно обращаться, находясь в Непале или в случае потери там связи с родственниками: +38044 2381657, Посольство Украины в Индии +918826297218, emb_in@mfa.gov.ua

Как сообщалось, 25 апреля в Непале произошли мощные землетрясения. Число жертв по последним данным превысило 3300 человек, пострадавших - более 6,5 тыс. Также около 90 человек погибли в соседних странах, включая Индию и Китай. На Эвересте из-за схода лавин, вызванных землетрясением, погибли по меньшей мере 17 человек, более 60 получили травмы.