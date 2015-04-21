Саудовская Аравия привлекла к операции в Йемене нацгвардию

По данным агентства Рейтер, национальная гвардия Саудовской Аравии считается элитным подразделением и подчиняется лично королю, передает Би-би-си. Бойцы нацгвардии экипированы и подготовлены значительно лучше регулярных частей и соединений сухопутных войск.

Читайте такжеПо ракетной базе в Йемене нанесли мощнейший авиаудар, погибли 25 человек (видео)

До настоящего времени со стороны Саудовской Аравии в операции против йеменских повстанцев участвовала только авиация. При этом Эр-Рияд не исключал и проведение в Йемене наземной операции.

В операции против йеменских повстанцев помимо Саудовской Аравии участвуют еще несколько ближневосточных государств.