Саудовская Аравия привлекла к операции в Йемене нацгвардию
18:42, 21 апреля 2015Мир
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Король Саудовской Аравии Салман приказал привлечь к операции против повстанцев в Йемене национальную гвардию.
REUTERS
По данным агентства Рейтер, национальная гвардия Саудовской Аравии считается элитным подразделением и подчиняется лично королю, передает Би-би-си. Бойцы нацгвардии экипированы и подготовлены значительно лучше регулярных частей и соединений сухопутных войск.
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До настоящего времени со стороны Саудовской Аравии в операции против йеменских повстанцев участвовала только авиация. При этом Эр-Рияд не исключал и проведение в Йемене наземной операции.
В операции против йеменских повстанцев помимо Саудовской Аравии участвуют еще несколько ближневосточных государств.
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