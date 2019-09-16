Джонсон заявил, что не будет просить ЕС отложить Brexit

В то же время, после встречи премьера Британии и главы Еврокомиссии в Люксембурге в Европейской комиссии заявили, что от Британии не поступили необходимые предложения по Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру, что не намерен просить об отсрочке Brexit на саммите лидеров ЕС 17-18 октября.

Об этом после встречи заявил представитель британского правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Премьер-министр также повторил, что не будет просить о продлении и 31 октября выведет Великобританию из ЕС. Лидеры согласились с тем, что дискуссии необходимо активизировать и встречи будут проводиться на ежедневной основе", - сказал спикер.

В заявлении также отмечается, что Джонсон все еще надеется договориться об устранении проблемы по ирландского границы в соглашении с ЕС, по которому документ не был поддержан в парламенте Великобритании.

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"Было решено, что переговоры также должны вестись на политическом уровне между Мишелем Барнье и министром по вопросам Brexit, а также пройдут переговоры между президентом Юнкером и премьер-министром", - говорится в заявлении.

В Еврокомиссии после встречи заявили, что от Британии не поступили необходимые предложения по Brexit. Об этом говорится в заявлении комиссии, обнародованном в понедельник по итогам переговоров.

Это известие значительно повышает вариант выхода Британии из ЕС без соглашения, который может обернуться для страны дефицитом топлива, продовольствия и медикаментов.

"Президент Юнкер напомнил, что Великобритания несет ответственность за то, чтобы выступить с юридически оперативным решениям, которое было бы совместимым с соглашением о выходе. Президент Юнкер подчеркнул постоянную готовность и открытость комиссии изучить вопрос о том, соответствуют ли такие предложения целям "бекстопа" . Такие предложения еще не поступили", - говорится в заявлении комиссии.

При этом в комиссии отметили, что она будет доступна для ведения переговоров 24 часа 7 дней в неделю.

Целью механизма "бекстоп" является предотвращение жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией путем сохранения всего острова в таможенном союзе ЕС, пока ЕС и Великобритания не согласуют новую торговую сделку. Однако британские депутаты отказываются одобрять соглашение о выходе с условиями "бекстопа".

ЕС категорически отказывается менять соглашение. Великобритания должна выйти из ЕС до 31 октября и Джонсон уверяет, что не будет просить ЕС о новой отсрочке.

Как известно, в Британии вступил в силу принятый парламентом закон, по которому правительство обязано попросить Евросоюз о новой отсрочке Brexit, если до 19 октября Лондон и Брюссель не договорятся о новом соглашении о выходе.

Британские СМИ сообщили, что Джонсон намерен проигнорировать новый закон и готов бороться за это в британских судах.